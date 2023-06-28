Подмосковье 28 июня 2023, 12:58 IT-интенсив поможет подросткам Подмосковья выиграть грант на поездку в Карелию Источник фото: https://practicingfutures.org/island2023

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Подростки Московской области от 13 до 18 лет смогут присоединиться к онлайн-интенсиву «Остров накануне 2023» до 2 июля. Главным призом станет грант на поездку в Карелию, рассказали в Министерстве госуправления, IT и связи региона.

«Программа онлайн-интенсива затрагивает тематику современных технологий, программирования, создания игр и „умных“ систем и так далее. Ребята смогут изучить научные тренды и получить представление о профессиях будущего, а также выиграть грант на поездку в летнюю школу в Карелии», — сообщила министр Надежда Куртяник.

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Интенсив состоит из 12 модулей. В каждом из них есть лекция, наставник, практическое задание и творческая домашка. Участник может пройти все темы или выбрать несколько понравившихся.

Записаться на онлайн-интенсив можно на сайте. Очная экспедиция «Поход в будущее» пройдет с 1 по 15 августа на острове Кильпола.

Ранее во время ежегодного обращения к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что педагоги школ искусств получат доплаты.

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