Истру продезинфицируют с помощью авиатурбин

Военную технику привлекут к дезинфекции в городском округе Истра. Обрабатывать улицы будет тепловая машина ТМГ-3А-01.

Источник фото: телеканал «360»

Тепловую машину ТМГ-3А-01 создавали для Вооруженных сил России. Ее основная задача — удаление гололеда с аэродромных покрытий. Изюминка машины — тележка с турбореактивным авиационным двигателем.

Во время пандемии эта суровая техника начнет дезинфицировать улицы Истринского городского округа. Машина будет распылять трехпроцентный раствор перекиси водорода.

Благодаря аэрозольному распылению жидкость будет оседать не только на дорогах и тротуарах, но и на стенах домов. Качество дезинфекции намного повысится.

Источник фото: телеканал «360»

«Эта спецобработка у нас будет идти, во-первых, более быстрыми темпами, более эффективно. И более ускоренно, чем это было до того простыми коммунальными машинами», — отметила Татьяна Витушева, глава городского округа Истра.

Такой способ дезинфекции применялся в Китае. Сейчас эту успешную практику повторят в Истре. Военная техника уже вышла на «тропу войны» с коронавирусом. Специальным раствором поливают все центральные и магистральные улицы округа.

Также пополнился арсенал и истринского ЖЭУ. Теперь дезинфекцию подъездов, детских и спортивных площадок будут проводить с помощью аэрозольных генераторов горячего тумана.