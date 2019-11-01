Истру поставили в пример другим странам. Город принял международный инвестфорум

Международный инвестиционный форум впервые прошел в России. Он посвящен развитию малых городов по всему миру. Главной площадкой стал Екатеринбург, а продолжился форум уже в Подмосковье. Участники собрались в музейном комплексе «Новый Иерусалим» в Истре.

Источник фото: телеканал «360»

«Маленькие города — сердце больших территорий». Под этим лозунгом открылся Международный инвестиционный форум. Проект при поддержке ООН впервые в мировой истории состоялся в России.

Пленарное заседание прошло в Екатеринбурге. Истру выбрали как пример удачно развитого пространства. Здесь собрались эксперты и другие участники конгресса. Обе площадки связал прямой телемост.

«Коллеги, независимо от размеров города нам нужно очень четко понимать, что главное в городе — это не здания, дороги и сооружения, а все пространство города», — сказал Александр Высокинский, глава Екатеринбурга.

ООН активно поддерживает городские территории. Для этого Организация более 40 лет назад запустила специальную программу. Ее главная цель — содействие развитию населенных пунктов. По словам экспертов, подмосковный пример можно перенимать по всему миру.

Источник фото: телеканал «360»

«Если говорить про первое место, где я побывал за пределами Москвы, это была именно Истра. Это было лето, пикник, я был зачарован местностью, прекрасными видами, храмом. И если говорить о перспективах, которые есть в сотрудничестве между Непалом и Истрой, это то, что у Истры можно многому поучиться с точки зрения развития туризма, культуры. Это уникальное место», — поделился впечатлениями Риши Рама Гхимире, чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Демократической Республики Непал в Российской Федерации.

Комплекс «Новый Иерусалим», где собрались участники форума, — визитная карточка Истры. Но городской округ Истра — это не только туристический, но и промышленный, сельскохозяйственный, и научный кластер. Один из подмосковных городов, куда привлекается максимальное количество инвестиций для развития всех отраслей.

«Истра, как жемчужина Подмосковья, принимает международный форум, посвященный развитию малых городов. Это мероприятие проводится под эгидой международной организации ООН. Сегодня посол Непала принимает участие, мы видели телемост с Екатеринбургом, где мэр сказал очень красиво и очень знаково», — отметил Алексей Кузнецов, заместитель главы г. о. Истра.

Источник фото: телеканал «360»

Форум приурочен ко Всемирному дню городов. Здесь и новые знакомства, и обмен опытом. Например, в Истре обсуждали реконструкцию и дальнейшее использование старинных зданий.

«Я стоял у истоков проекта, который называется „Восстановление и реновация Динабургской крепости“. Это интересный проект, в котором можно провести параллели и Истрой, с их историческими местами», — сказал Юрий Силов, председатель правления «Дома Москвы» в Риге.

Участников форума ждет несколько официальных встреч и тематические экскурсии. 31 октября международный опыт перенимала Истра. Позже это будут другие города по всей России. Несмотря на размеры территории, любой населенный пункт может почувствовать себя частью большого мира.