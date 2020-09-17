Истринской пекарне вручили благодарственное письмо за работу в условиях COVID-19

Коллективу пекарни в Истре вручили благодарственное письмо за работу в период пандемии коронавируса. Его передал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин. Он осмотрел производство, запущенное в июле.

Пекарня новая — ее открыли в середине лета. Там создали около 50 рабочих мест. Министр приехал пообщаться с сотрудниками, поблагодарить их за работу и продегустировать выпечку.

Он отметил, что пекарню запустили в местном потребительском обществе.

Открытие этой пекарни — яркий пример того, что Истринское потребительское общество двигается вперед, в чем большая заслуга его председателя и всего коллектива, вносящих серьезную лепту в развитие экономики Андрей Разин.

В новый проект вложили 65 миллионов рублей. Здесь производят хлебобулочные и кондитерские изделия, салаты, готовые блюда и полуфабрикаты. Выпускают 1,3 тысячи тонн продукции каждый день.

В ассортименте пекарни 39 различных позиций, и это не предел — его расширят. Вскоре здесь запустят всю линейку, а это уже 116 видов продукции. Отдельно Разин поблагодарил сотрудников за работу в условиях пандемии.

Истринское потребительское общество оказало серьезную поддержку с продовольственными наборами для незащищенных групп населения. Первые наборы собирали здесь в кратчайшие сроки, практически в военных условиях Андрей Разин.

Когда предприятие заработает на полную мощность, оно сможет изготавливать уже более пяти тысяч тонн изделий каждый день.