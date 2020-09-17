Истринской пекарне вручили благодарственное письмо за работу в условиях COVID-19
Пекарня новая — ее открыли в середине лета. Там создали около 50 рабочих мест. Министр приехал пообщаться с сотрудниками, поблагодарить их за работу и продегустировать выпечку.
Он отметил, что пекарню запустили в местном потребительском обществе.
Открытие этой пекарни — яркий пример того, что Истринское потребительское общество двигается вперед, в чем большая заслуга его председателя и всего коллектива, вносящих серьезную лепту в развитие экономикиАндрей Разин.
В новый проект вложили 65 миллионов рублей. Здесь производят хлебобулочные и кондитерские изделия, салаты, готовые блюда и полуфабрикаты. Выпускают 1,3 тысячи тонн продукции каждый день.
В ассортименте пекарни 39 различных позиций, и это не предел — его расширят. Вскоре здесь запустят всю линейку, а это уже 116 видов продукции. Отдельно Разин поблагодарил сотрудников за работу в условиях пандемии.
Истринское потребительское общество оказало серьезную поддержку с продовольственными наборами для незащищенных групп населения. Первые наборы собирали здесь в кратчайшие сроки, практически в военных условияхАндрей Разин.
Когда предприятие заработает на полную мощность, оно сможет изготавливать уже более пяти тысяч тонн изделий каждый день.