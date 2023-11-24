Подмосковье 24 ноября 2023, 15:38 Истринской детской школе искусств присвоят имя почетного жителя Владимира Ширшова Пресс-служба министерства культуры Московской области

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 22 ноября подписал постановление, по которому Истринской детской школе искусств присвоят имя почетного гражданина Владимира Ширшова. В министерстве территориальной политики рассказали, чем знаменит этот человек.

Владимир Александрович Ширшов — заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, композитор. Родился и всю жизнь прожил в Истре. За три года освоил семилетнюю программу музыкальной школы и поступил в Гнесинское училище сразу на два факультета. Ему прочили большое будущее, но началась война.

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Первое, что сделал музыкант после возвращения домой с фронта, создал хор народной музыки. Позже его стараниями создали Истринскую народную филармонию, Союз композиторов-песенников Подмосковья и три музыкальные школы: Дедовскую, Ново-Петровскую и Истринскую.

Истринская музыкальная школа открыта в сентябре 1960 года. Директором образовательного учреждения стал Владимир Ширшов. Теперь, уже детская школа искусств, будет с честью носить его имя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в регион во время новогодних праздников.

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