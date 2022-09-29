Истринское лесничество привлекло киноделов в Подмосковье | 360°

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Истринское лесничество привлекло киноделов в Подмосковье

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Леса Подмосковья остаются уникальными. В них бывают и темные ельники на западе, и светлые сосняки на востоке, а также смешанные леса с березами и великанами. Поэтому в Московской области можно осуществить практически любую творческую задумку. Кроме того, Подмосковье находится очень близко от столицы, поэтому добираться туда очень удобно. Там часто проходят съемки популярных отечественных кинофильмов.

«Более 50 эпизодов для кинофильмов или рекламных роликов было снято с начала года в лесах региона. Самым популярным стало Истринское лесничество – именно здесь сняли более 18 эпизодов. Вторым по популярности стало Подольское лесничество – кинематографистам особенно полюбились виды у Лыткаринского карьера», - рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

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Каждый раз за ходом таких съемок пристально следит лесная охрана. Важно, чтобы четко соблюдалось природоохранное законодательство, правила пожарной и санитарной безопасности. Сотрудники обязательно приезжают в места проведения съемок и проводят надзор. Творческим коллективам заранее рассказывают, что на природе делать можно, а что нельзя, какие штрафы могут грозить за нарушения. Обычно съемочные группы со всей ответственностью подходят к процессам и оставляют после работы совершенно чистые леса.

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