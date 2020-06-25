Истринский сыровар Олег Сирота на голосование пришел с подарком

С полей — сразу на избирательный участок. Известный фермер из Истры Олег Сирота одним из первых пришел проголосовать по поправкам в Конституцию. Сыровару на входе измерили температуру, выдали маску, перчатки и одноразовую авторучку. А он вручил всем женщинам цветы.

Источник фото: телеканал «360»

Но прежде чем проголосовать, сыродел решил поздравить с днем выборов членов УИКа. Всем представительницам прекрасного пола он вручил букет цветов.

«Вам предстоит очень много работы. Очень напряженной. И хотел бы, чтобы у вас было хорошее настроение, подарить вам цветы», — сказал Сирота.

Соблюдая все меры безопасности, неутомимый борец за права предпринимателей сделал свой выбор и призвал всех не оставаться в стороне. Тем более сейчас для этого создают все условия.

Источник фото: телеканал «360»

«Сейчас голосование проходит и на дому, и по выездным комиссиям. И, конечно, это позволяет, чтобы голосование было спокойным. Все потихоньку идут, голосуют, и большой давки людей нет. Я честно скажу, что это абсолютно безопасно. Абсолютно безопасно для здоровья», — уточнил сыровар.

Выполнить свой гражданский долг можно до 1 июля включительно. Участки работают с восьми утра и до восьми вечера.