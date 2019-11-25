Истринский проект помощи многодетным семьям получил премию «Наше Подмосковье»

Истринский благотворительный проект «Нужные вещи» — один из победителей премии «Наше Подмосковье». Он дает вторую жизнь предметам, которые послужили одной семье, и могут пригодится другой — многодетной.

Источник фото: телеканал «360»

Улыбка на лице ребенка красноречивей тысячи слов. Маленькая София заберет с собой вот этот велосипед. Подарок для девочки очень ценный. Ведь братьев и сестер у нее четверо. Родители не всегда могут купить лишнюю игрушку в дом.

«Вещи очень нужны, очень помогают и людям малообеспеченным, и многодетным, потому что все это нужно. У меня два мальчика школьники и три девочки маленьких дошкольники», — рассказала Анна Матюхина, многодетная мать.

Зимняя одежда и обувь, игрушки, книги, детские коляски, автокресла, и даже коньки — это все «Нужные вещи». Так называется благотворительный проект Олеси Рудык. Пять лет назад она открыла первую точку, куда могут обратиться желающие.

Источник фото: телеканал «360»

«Вот на этой полке у нас то, что пригождается для мам и новорожденных малышей, детская посуда, бутылочки стерилизаторы и прочее. Вообще, принимаем все в хорошем состоянии, что еще служит», — отметила Олеся Рудык, создатель проекта «Нужные вещи».

В округе всего три склада — в Истре, Дедовске и в поселке Глебовский. Они работают по принципу сарафанного радио. Люди рассказывают друг другу о проекте и приносят вещи. Некоторые из них совсем новые. Волонтеры сортируют и распределяют их по нуждающимся.

«Время на это много не требуется, на это нужно место в сердце. Плюс спустить вещи — пять минут, загрузить — еще пять минут. В сумме 15-20 минут. Порой нам отдают вещи прекраснейшего качества, бывает, брендовые попадаются, для детей получить вещи нереальный подарок», — сказала Оксана Голубева, волонтер.

Вещи можно взять на время или насовсем, но перепродавать строго запрещено. Такие предприниматели попадают в черный список. Помощь в первую очередь — для малоимущих и тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

«В больницу дедовскую поступили дети, которых сняли с электрички, дети раздетые, ноябрь — холодно. Дети в шортах в сандалиях в кроссовках. Откуда они, кто родители — информации нет, и естественно нужна была помощь» — объяснила Оксана Голубева.

Источник фото: телеканал «360»

Истринский проект «Нужные вещи» сотрудничает с благотворительным фондом «Добрые руки». Он здорово помогает экономить на обыденных вещах. Дедовский склад немного больше истринского, здесь есть даже детская комната, где ребята могут провести время, пока мама подбирает все необходимое.

«К нам приходят бабушки одинокие, которым нечего надеть, не на что купить эту одежду, приходят другие многодетные семьи, которые не состоят в союзе, бывают запросы от отказничков из больницы, бывают запросы погорельцев. Это самая крупная часть. И еще большую часть отправляем в область. Например, одной семье в Калужской области», — уточнила Анна Бучкова, волонтер.

Подобных складов в столице много, а вот в Подмосковье единицы. Для их развития необходимы деньги. Поэтому Олеся Рудык заявила свой проект в областном конкурсе и победила.

Губернаторская премия поможет оборудовать помещения стеллажами для удобной сортировки вещей. И тогда волонтеры смогут обрадовать еще больше таких ребятишек, как София.