05 марта 2024, 22:58
Истринский парк «Фабричный» вошел в топ-5 по посещаемости на прошлой неделе
Истринский парк «Фабричный» вошел в пятерку лидеров по посещаемости на прошлой неделе, с 26 февраля по 3 марта. Там решили провести время 37 тысяч человек.
Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, многие жители и гости городского округа Истра с удовольствием катаются в парке на коньках, ведь там работает большой каток, которому благодаря современной системе охлаждения не страшна незначительная плюсовая температура воздуха.
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Каток будет работать до конца зимнего сезона ежедневно с прокатом и заточкой коньков, а для тех, кто проголодается на свежем воздухе, работает фудкорт, где каждый найдет себе блюдо по вкусу.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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