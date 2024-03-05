Подмосковье 05 марта 2024, 22:58 Истринский парк «Фабричный» вошел в топ-5 по посещаемости на прошлой неделе Министерство благоустройства Московской области

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Истринский парк «Фабричный» вошел в пятерку лидеров по посещаемости на прошлой неделе, с 26 февраля по 3 марта. Там решили провести время 37 тысяч человек.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, многие жители и гости городского округа Истра с удовольствием катаются в парке на коньках, ведь там работает большой каток, которому благодаря современной системе охлаждения не страшна незначительная плюсовая температура воздуха.

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Каток будет работать до конца зимнего сезона ежедневно с прокатом и заточкой коньков, а для тех, кто проголодается на свежем воздухе, работает фудкорт, где каждый найдет себе блюдо по вкусу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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