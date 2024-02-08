Подмосковье 08 февраля 2024, 17:14 Истринский лесопарк откроется после благоустройства к 2025 году Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

Открытие лесопарка в Истре запланировано на 2024–2025 годы. Работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в Министерстве благоустройства региона.

«На 2024 год в Подмосковье запланировано благоустройство 16 пешеходных зон и площадей, 15 парков, 11 лесопарков, 7 набережных и 16 скверов. Также появятся зоны для досуга и отдыха в шести парках», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Реклама

Так, в Истринском лесу обустроят пешеходные маршруты протяженностью 3,4 километра, лыжную трассу, а также детские и спортивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве набережной озера Киово в Лобне.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».