Безопасность превыше всего. Истринских водителей проверили на наличие тахографов в авто

Сотрудники ГИБДД в городском округе Истра проверили наличие тахографов в транспорте. С ноября их обязаны использовать владельцы авто максимальной массой свыше 3,5 тонны.

С ноября вступили новые правила — у водителей грузовиков и автобусов прибор должен быть обязательно. Он не только фиксирует скорость, но и следит за соблюдением режима труда и отдыха водителя, чтобы он не перерабатывал более восьми часов.

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Инспектор объясняет, важность прибора — он регистрирует пробег автомобиля, скорость движения, периоды труда и отдыха экипажа. Он хранит информацию в зашифрованном виде и препятствует фальсификации данных. Везде стоят пломбы, чтобы в работу тахографа нельзя было внести коррективы.

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Это не прихоть, объясняют инспекторы нарушителям, а обязанность. Уставший водитель может попасть в страшное ДТП и увлечь за собой других участников движения, включая детей.

«В связи с тем, что на территории городского округа Истра отмечается рост ДТП, сотрудниками ГИБДД по городскому округу Истра совместно с сотрудниками 11 батальона дорожно-патрульной службы проведено профилактическое мероприятие „Технический контроль“, выявлено четыре нарушения режима труда и отдыха водителей, а также два нарушения, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена», — сообщила представитель пресс-службы Истринского ОГИБДД Екатерина Журавлева.

Штрафы с ноября увеличились. Для физлица — от трех до пяти тысяч рублей. Должностные лица заплатят от семи до 10 тысяч. Для индивидуальных предпринимателей до 25 тысяч, а вот организация, владеющая транспортом, отдаст 50 тысяч рублей. И оправдания не помогут.