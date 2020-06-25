Истринские волонтеры помогли жителям после паводков. Они привезли дачникам дрова

Волонтеры из Истры поддержали жителей, которые пострадали от паводков. Ребята привезли бесплатные дрова в СНТ «Дубрава».

Источник фото: телеканал «360»

Волонтеры помогли жителям СНТ «Дубрава», которых затопило в конце мая. Многие лишились заготовленной древесины.

«С учетом того, что сейчас пандемия, и количество людей больше находится, и затрат на дрова больше, и дров расходуется больше. То есть очень важна и актуальна эта помощь. Хорошо, что и ребята откликнулись, и все сложилось так, как складывается это сейчас»? — сказал Николай Ханин, член Общественной палаты Московской области.

После сильных паводков у большинства дачников «Дубравы» запасы дров отсырели. Молодогвардейцы откликнулись на просьбы жителей. Вместе с Общественной палатой Подмосковья волонтеры заказали и привезли 10 кубических метров древесного топлива.

Источник фото: телеканал «360»

«Пенсионерам, людям преклонного возраста мы сами привезем, что мы и делаем. А все остальные жители СНТ „Дубрава“ могут прийти к месту разгрузки. Сюда еще дрова приедут. Прийти и взять столько, сколько им нужно», — отметил Александр Поликарпов, руководитель отделения «Молодой гвардии Единой России» в г. о. Истра.

Одной из жительниц СНТ Елене Гудковой подарили еще и микроволновую печь. Старая сгорела во время паводка от короткого замыкания.

За час активисты развезли по домам два самосвала дров. Дачники поблагодарили волонтеров за поддержку и помощь.