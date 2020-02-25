Истринские «воины» сразились в пейнтбольном бою

Как держать оборону, метко стрелять и поразить соперника? Подросткам из патриотического клуба «Воины» нужно было применить свои знания в бою в рамках тактических учений. Настоящее оружие заменили пейнтбольным, но от этого соревнования не стали менее захватывающими.

Такие учения клуб проводит уже в пятый раз. В этом году в них участвовали более 100 человек. Учения организовало истринское движение «Молодежная инициатива», в которое и входит клуб «Воины». Те, кто там занимается, готовят себя к службе в армии. Тренируются, изучают историю и осваивают военное дело.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы занимаемся военно-патриотическим воспитанием уже более 20-ти лет. И считаем своим долгом, целью и задачей подрастающему поколению объяснить и научить их любить Родину и свою страну», — рассказал руководитель организации «Молодежная инициатива» Виктор Феоктистов.

Источник фото: телеканал «360»

Тактические учения были посвящены Дню защитника Отечества. Каждое сражение по накалу страстей и динамичности не уступало настоящей битве.

Источник фото: телеканал «360»

«Получил некие травмы — мне подстрелили мой бочок. Но, в приципе, это обалденно, это было супер действительно», — поделился участник учений Ярослав Кривякин.