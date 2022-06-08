Истринские ученики посетили МОНИКИ в рамках «Умных каникул»

Участники проекта с удовольствием приходят в школу летом. Проект позволяет удачно совмещать учебу и отдых. Занятия проходят в игровой форме, даже на таких предметах, как, например, астрофизика. А еще здесь не ставят оценок и разрешают разговаривать на уроках, отмечают достоинства проекта сами ученики.

Занятия проходят в первой половине дня для детей со второго по 10 класс. Такую программу запустили в 40 школах Подмосковья.

«Программа рассчитана на несколько треков: это интеллектуальный трек, предпринимательский, спортивный, культурный трек. Соответственно, в рамках этой работы дети у нас выезжают в различные музеи», — рассказала заместитель директора МОУ «Лицей города Истры» Светлана Гордеева.

Ребята выезжают на предприятия и в лучшие университеты. Ученики химико-биологического профиля на днях посетили исследовательский институт МОНИКИ и смогли понаблюдать за ежедневной медицинской практикой лучших специалистов.

Кроме того, дети проводят занятия на воздухе. Зарядки, прогулки, тренировки по велотуризму и танцам. Играют также в подвижные игры: эстафеты, вышибалы и волейбол.

«Мы школьные лагеря приглашаем в парк и устраиваем для них всевозможные квесты, начиная от танцев, спорта, заканчивая какими-то интересными квестами, связанными с историей, с медициной», — сообщила руководитель дирекции парков городского округа Истра Юлия Степанова.

Проект «Умные каникулы» — большая поддержка для работающих родителей. Дети под присмотром, им интересно и весело, питание тоже продумано — для всех детей предусмотрены завтраки.