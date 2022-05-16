Истринские мажоретки завоевали золото всемирной танцевальной олимпиады

Во дворце спорта «Видное» с 29 апреля по 10 мая проходила XVIII Всемирная танцевальная олимпиада. В рамках мероприятия проходили соревнования мажореток, а также соревнования по батон твирлингу.

Мажоретки — эта дисциплина, представляющая собой командное выступление девушек с дирижерскими палочками (жезлами). Изначально мажоретки были помощниками дирижеров военных оркестров. Спустя время мажоретки превратились в профессиональных спортсменов.

Батон твирлинг — дисциплина, относящаяся к спортивной хореографии. Она берет свое начало в Азии, а также в ряде стран Восточной Европы. Жонглирование предметами во время танцевальных фестивалей или оружием во время парадов легло в основу этого вида спорта. Со временем оружие, факелы и ножи были заменены на булавы и легкие шесты, а в наши дни у девушек в руках сбалансированные трости.

Истринские мажоретки привезли с чемпионата и первенства России более 30 комплектов медалей. У каждой спортсменки по несколько наград.

На соревнованиях судьи оценивали хореографию, работу с предметом и технику. Истринский округ представляли 114 человек. На соревнования приехали представители со всей страны. Но именно мажоретки из Истры получили главный приз — кубок в номинации «Абсолютный чемпион в командном зачете».