Чудо, что он выжил. Истринские хирурги спасли мужчину с ножевым ранением в сердце

Врачи Истринской клинической больницы спасли мужчину, который получил ножевое ранение в сердце. Хирургам удалось провести операцию, сохранившую жизнь пациента.

Источник фото: телеканал «360»

Александр Малуев с улыбкой на лице рассказывает о своем состоянии здоровья. Сейчас мужчина чувствует себя прекрасно. А всего три недели назад он находился между жизнью и смертью. Ножевое ранение прямо в сердце. Все случилось из-за семейной ссоры. Александр и его жена поспорили. В качестве последнего аргумента женщина использовала нож и тяжело ранила своего супруга. Шрам на груди — напоминание о тех событиях, которые произошли 4 января.

«Нормально чувствую себя. Врачи с того света вытащили. А так нормально все», — поделился Александр Малуев, пациент.

Врачам удалось сохранить жизнь пострадавшему. Хирурги сотворили настоящее чудо. Врачи диагностировали Малуеву проникающее ранение грудной клетки, повреждение правого легкого и правого желудочка сердца.

Источник фото: телеканал «360»

«Пациент поступил к нам в крайне тяжелом состоянии. Доставлен был бригадой скорой медицинской помощи. С диагнозом — проникающее ранение грудной клетки. Пациент был экстренно доставлен в операционную», — рассказал Дмитрий Каханов, врач-хирург ИРКБ.

За полтора часа операции хирурги выполнили ювелирную работу — остановили сильное кровотечение и ушили рану.

«Чудо пациента в том, что у него была такая тяга к жизни. И на фоне того, что ранения были очень серьезные для него, он остался жив. И благодаря какому-то чуду он с ранением сердца, с ушиванием раны остался живой», — уточнил Дмитрий Каханов, врач-хирург ИРКБ.

Но даже после операции Александр Малуев находился в реанимации на аппарате искусственного дыхания еще 16 дней. Как говорят врачи — он родился в рубашке. На данный момент его ждет долгая реабилитация, а его жену — наказание за содеянное.