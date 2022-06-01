Истринские дороги покроют «Евроасфальтом»

В Дедовске отремонтируют участки дороги, которые раньше доставляли местным жителям только неудобства. Вместо ям и ухабов появится новый тип покрытия — «Евроасфальт».

На Красной улице в пилотный проект его укладки включили более 800 метров дорожного полотна. «Евроасфальт» разработали для дорог с высокой интенсивностью движения. Он отличается высокой прочностью, влагоустойчивостью и прослужит долго.

С лета 2023 года на дорогах общего пользования прекратят укладывать асфальтобетонные смеси, произведенные по старым ГОСТам. Вместо них строители должны использовать новые технологии «Суперпейв» и «Евроасфальт».

«Использование „Евроасфальта“ позволяет выбирать исходные материалы асфальтобетонной смести с учетом транспортных нагрузок и климатических условий на конкретном участке строительства», — пояснил начальник отдела дорог и транспорта администрации городского округа Истра Владимир Паршин.

В округе начали укладку асфальта по 11 адресам так называемой «первой волны» ремонта дорог, из которых три участка расположены в Дедовске.

Всего за две утвержденные волны ремонта в нормативное состояние планируют привести шесть участков дорог в Дедовске общей протяженностью более четырех километров.

Новый тип асфальта уже уложили на дорожное полотно в поселке Курсаково. А в Истре на улице Спортивной компания-подрядчик капитально отремонтировала подъездную дорогу, ведущую к новой больнице.

Автолюбители поблагодарили подмосковные власти за проделанную работу: ездить теперь стало гораздо удобнее.