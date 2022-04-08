Истринские борцы завоевали золото и серебро первенства ЦФО

Золотые и серебряные медали привезли воспитанники клуба «Харс» с чемпионата и первенства Центрального федерального округа.

Соревнования по спортивной борьбе панкратион прошли в Подмосковье. Истру на чемпионате и первенстве ЦФО представляли несколько борцов. Они заняли первые и вторые места.

Благодаря общим спортивным усилиям команда Московской области заняла первое место по результатам среди всех команд. Хорошие выступления принесли спортсменам не только кубки и медали. Их отобрали на чемпионат России по панкратиону.

Виталий Щербин стал победителем чемпионата ЦФО по борьбе. Он рассказал о том, что мечтает о спортивной карьере. И предположил, что позднее попробует себя в боях без правил.

Алексей Годунов, тренер клуба «Харс», отметил, что спортсмены, выступающие на достаточно высоком уровне, тренируются практически каждый день.

«Если у них основное расписание — понедельник, среда, пятница, то во вторник и четверг у них дополнительные тренировки, которые подразумевают под собой физическую подготовку или работу над техникой», — рассказал тренер.

Панкратион — зрелищный вид спорта. Борьба происходит почти без защиты. В этом виде используются движения практически из всех единоборств. От греко-римской борьбы до тайского бокса.