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    31 мая 2022, 17:07

    Истринские батутисты выиграли золото Кубка московской федерации

    Анастасия Борискова

    Воспитанники Спортивной школы имени Н. Л. Федорович привезли домой две золотые медали по итогам Кубка Московской федерации прыжков на батуте.

    Истринские батутисты выиграли золото Кубка московской федерации

    В Одинцове, где проходил Кубок московской федерации прыжков на батуте, соревновались молодые, но опытные спортсмены.

    Девятилетний Никита Южников в программе второго спортивного разряда занял первое место. Он показал самое сложное в своей возрастной группе упражнение. Алиса Филатова стала лучшей в программе третьего спортивного разряда. Никита и Алиса тренируются в СК «Гучково» под руководством Владислава Бутакова и Марины Гордеевой.

    Выступления спортсменов оценивала комиссия из восьми человек. Кроме того, за техникой выполнения задания следило специальное устройство — синхронный аппарат.

    Он отслеживал время в полете и перемещение на батуте. Все данные сразу поступали на смартфон.

    Датчики такого аппарата устанавливают под батутом. Они сделаны из высокопрочной плетеной сетки, которую натягивают на металлическую раму и закрепляют резиновыми или металлическими пружинами. Поэтому на выступлениях спортсмены обязательно пробуют батуты перед выступлением, сетки могут быть по-разному натянуты.

    «Когда спортсмен прыгает, продавливает сетку, в этот момент датчики срабатывают и прекращается движение времени. Как только спортсмен вылетел наверх, вот датчики опять включают время полета», — рассказал тренер Владислав Бутаков.

    Тренер Влада Гордеева тренирует не только будущих профессиональных спортсменов. Неоднократная победительница чемпионатов и кубков России по прыжкам на батуте, она с радостью работает с детьми с диагнозом ДЦП. В ее группу ходит трое таких ребят.

    «У нас такая обширная интересная программа тренировок. У нас от начала до конца они занимаются разными упражнениями на стабилизацию суставов на равновесие, на баланс на укрепление мышц и они получают удовольствие, им действительно нравится это», — отметила тренер.