Истринские батутисты выиграли золото Кубка московской федерации

Воспитанники Спортивной школы имени Н. Л. Федорович привезли домой две золотые медали по итогам Кубка Московской федерации прыжков на батуте.

В Одинцове, где проходил Кубок московской федерации прыжков на батуте, соревновались молодые, но опытные спортсмены.

Девятилетний Никита Южников в программе второго спортивного разряда занял первое место. Он показал самое сложное в своей возрастной группе упражнение. Алиса Филатова стала лучшей в программе третьего спортивного разряда. Никита и Алиса тренируются в СК «Гучково» под руководством Владислава Бутакова и Марины Гордеевой.

Выступления спортсменов оценивала комиссия из восьми человек. Кроме того, за техникой выполнения задания следило специальное устройство — синхронный аппарат.

Он отслеживал время в полете и перемещение на батуте. Все данные сразу поступали на смартфон.

Датчики такого аппарата устанавливают под батутом. Они сделаны из высокопрочной плетеной сетки, которую натягивают на металлическую раму и закрепляют резиновыми или металлическими пружинами. Поэтому на выступлениях спортсмены обязательно пробуют батуты перед выступлением, сетки могут быть по-разному натянуты.

«Когда спортсмен прыгает, продавливает сетку, в этот момент датчики срабатывают и прекращается движение времени. Как только спортсмен вылетел наверх, вот датчики опять включают время полета», — рассказал тренер Владислав Бутаков.

Тренер Влада Гордеева тренирует не только будущих профессиональных спортсменов. Неоднократная победительница чемпионатов и кубков России по прыжкам на батуте, она с радостью работает с детьми с диагнозом ДЦП. В ее группу ходит трое таких ребят.

«У нас такая обширная интересная программа тренировок. У нас от начала до конца они занимаются разными упражнениями на стабилизацию суставов на равновесие, на баланс на укрепление мышц и они получают удовольствие, им действительно нравится это», — отметила тренер.