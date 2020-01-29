Истринская пенсионерка переехала из ветхого домика в новую квартиру. Она ждала ее 35 лет

Жительница села Новопетровское Светлана Требунская получила новое жилье, в очередь на которое она встала 35 лет назад. Ключи от квартиры ей вручила глава городского округа Истра Татьяна Витушева. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Дом Светланы Требунской одноэтажный, с печным отоплением, без центрального водоснабжения и водоотведения. Газ привозной. В одной комнате площадью 23 квадратных метра ютились шесть человек: она сама с дочерью, ее мать, отчим, сестра и бабушка.

В 1985 году Светлана Борисовна вышла замуж и у нее родился сын. Она встала на учет как нуждающаяся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.

Дом, в котором жила Светлана Требунская. Источник фото: администрация городского округа Истра

Светлана Требунская работала на Новопетровской швейной фабрике, а также трудилась в Никольской детской больнице Рузского района и в Красногорском госпитале, где работает и сейчас, несмотря на пенсионный возраст. Собственную квартиру с достойными условиями проживания, которая находится в центре Истры, женщина ждала 35 лет.

«Я очень довольна. Спасибо Татьяне Семеновне [Витушевой], спасибо строителям, постарались для меня — прекрасный свежий ремонт, на полу ламинат, обои красивые», — благодарит Светлана Требунская и признается, что уже потеряла надежду переехать в новое жилье.

Источник фото: администрация городского округа Истра

«Меня все время отодвигали. Вперед ветераны и другие очередники квартиры получали, да и мало домов у нас в Новопетровском строили. Спасибо, дождалась», — говорит Светлана Борисовна.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева подчеркнула, что одной из главных задач, поставленных губернатором области, является переселение людей из аварийного жилья в современные квартиры, причем в короткие сроки.

«Я надеюсь, что мы своей работой привнесли хоть небольшую, но все же частичку счастья в их семью. Светлана Борисовна получила ключи от новой квартиры и сейчас начинается ее долгожданный переезд в новый дом», — сказала Татьяна Витушева.

По словам главы муниципального образования, с обновлением руководящего состава земельно-имущественного блока началась усиленная работа по приведению в порядок всего жилищного комплекса округа. Проведена инвентаризация, изыскиваются муниципальные квартиры для предоставления их очередникам и под расселение аварийного и ветхого фонда.

«Мы со Светланой Борисовной сегодня о многом поговорили. Человек она заслуженный, уважаемый, всю свою жизнь работала в Красногорском госпитале имени Вишневского, и в Никольской больнице. Она до сих пор трудится и имеет благодарности за свой нелегкий труд» — отметила Татьяна Витушева и выразила надежду на то, что получение новой квартиры в центре Истры изменит жизнь Светланы Борисовны к лучшему.