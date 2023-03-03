Подмосковье 03 марта 2023, 10:41 Истра стала самым популярным направлением для каршеринга в Подмосковье зимой 2023 года

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Пять самых популярных направлений Подмосковья для зимних путешествий назвали в каршеринге BelkaCar. Пользователи сервиса совершили более семи тысяч поездок в эти городские округа за три месяца.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что в пятерку самых востребованных направлений вошли Истра (1,6 тысячи поездок), Коломна (1,5 тысячи), Сергиев Посад (1,4 тысячи), Дмитров (1,3 тысячи) и Серпухов (1,3 тысячи поездок).

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«Наш совместный проект с компанией BelkaCar способствует развитию внутреннего туризма, повышает вовлеченность жителей в культурную жизнь региона», — отметил первый заместитель министра культуры и туризма Подмосковья Алексей Шимко.

Зимние развлечения остаются доступными для гостей в Московской области. Например, в Дмитрове еще можно успеть покататься на заснеженных склонах.

«Мы рады, что наши автомобили помогают людям выбираться в туристические поездки и открывать для себя Подмосковье. Весной и летом пользователи сервиса смогут посетить новые города и мероприятия в регионе», — отметили в пресс-службе BelkaCar.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно спланировать предстоящий праздник заранее. Сейчас на портале можно найти много мероприятий к 8 Марта, включая необычные.