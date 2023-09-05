Подмосковье 05 сентября 2023, 23:25 Истра презентовала практику по борьбе с рекламным мусором на международном форуме в Ханты-Мансийске Министерство благоустройства Московской области

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Истра презентовала практику по борьбе с рекламным мусором и незаконным вывозом отходов на международном форуме «Север-Юг: комфортная среда». Мероприятие проходит в Ханты-Мансийске, сообщили в министерстве благоустройства Московской области.

По данным Центра управления регионом проблема борьбы с рекламным мусором стала одной из важных. В прошлом году на портал «Добродел» поступило около четырех тысяч обращений о незаконной рекламе.

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«В городском округе Истра придумали способ, как эффективно бороться с незаконной расклейкой таких объявлений. Было принято решение создать систему автоматического дозвона по номерам телефонов, указанным в объявлениях, и отправлять голосовые сообщения о незаконности данной деятельности, а также о том, что подобная деятельность подпадает под административную ответственность», — рассказали в ведомстве.

Автодозвон работает только по будням с 10:00 до 17:00, таким образом не нарушает тишину и покой жителей. Также применяется система с подменой номеров, чтобы нарушители не смогли заблокировать робота. За месяц владельцы 362 номеров устранили нарушения.

Похожим образом в Истре боролись с незаконным вывозом мусора. В Истре 16 территорий, на которых действуют 477 контейнерных площадок. Власти переплачивают региональному оператору, так как на площадки свозят мусор не заключившие контракт на вывоз отходов перевозчики.

Часто они размещали объявления на «Авито». Их номера выявили и внесли в список автодозвона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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