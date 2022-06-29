Истра начнет производить энергосберегающие трубы

При поддержке Центра содействия строительству в городском округе Истра создадут производство труб и фитингов в пенополиуретановой изоляции, а также установок для теплоизоляции труб пенополиуретаном.

В районе деревни Котово ООО «Экопром-Изоляция» построит производственно-складское помещение. Разрешение на строительство выдало Министерство жилищной политики Московской области.

Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона.

В здании общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров будут производить установки для теплоизоляции труб пенополиуретаном (ППУ изоляция труб) «Экопром-150», трубы и все виды сопутствующих фитингов в пенополиуретановой изоляции методом «труба в трубе» с наружной оболочкой из полиэтилена или оцинкованной стали.

На данный момент трубы ППУ являются одним из самых эффективных способов сбережения тепла при возведении теплосетей.

Новое производственно-складское помещение позволит создать 10 дополнительных рабочих мест на территории региона. Инвестиции составят порядка 100 миллионов рублей.