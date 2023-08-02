Подмосковье 02 августа 2023, 15:18 Истра и Сергиев Посад стали лидерами Подмосковья по устранению вандальных надписей в июле Unsplash

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Машины с камерами, оснащенными искусственным интеллектом, проверили свыше четырех тысяч контейнерных площадок в Подмосковье в июле. Они помогли выявить нарушителей и привлечь к ответственности коммунальные предприятия.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, больше всего навалов мусора на контейнерных площадках выявили в Истре, Сергиевом Посаде, Домодедове, Красногорске и Балашихе. Камеры проверили более четырех тысяч мест, выявив 878 нарушений.

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«Наибольшее количество навалов выявлено в следующих городских округах: Истра — 61, Сергиев Посад — 39, Домодедово — 36, Красногорск — 31, Балашиха — 27. В общей сложности мобильные комплексы провели в июле более 4 тысяч контейнерных площадок, зафиксировали 878 нарушений в их содержании», — сказала она.

В ведомстве добавили, что выявленные искусственным интеллектом нарушения вносят в мобильное приложение на платформе СКПДИ. Если коммунальные службы не устраняют замечания вовремя, то они получают штраф. За месяц было сформировано 875 постановлений на сумму более 30 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству. Он подчеркнул, что места отдыха, которые знакомы не одному поколению, стали удобными и комфортными для культурного и цивилизованного проведения времени.

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