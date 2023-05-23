Подмосковье 23 мая 2023, 10:17 Историко-краеведческий музей в Наро-Фоминске отпраздновал 50-летие

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Историко-краеведческий музей в Наро-Фоминске отпраздновал юбилей. Он открылся в 1973 году с экспозицией, посвященной подвигу защитников города в годы Великой Отечественной войны.

«В 1973 году, когда был открыт музей с бюджетом в 40 тысяч рублей, цена одного входного билета была 10 копеек. Нам предоставили любезно Наро-Фоминский историко-краеведческий архив», — рассказала директор Наро-Фоминского историко-краеведческого музея Ольга Халяпина.

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Коллектив центрального дворца культуры «Звезда» организовал концерт к празднику. После торжественной части волонтеры провели игровую экскурсию по истории градообразующего предприятия — текстильной фабрике и другим экспозициям музея.

Слова поздравления музейным работникам прозвучали от представителей администрации, общественных деятелей, коллег и от других почетных гостей мероприятия. Фонд экспозиций пополнился новыми экспонатами, преподнесенными в дар по случаю круглой даты. Также стало известно, что вскоре музей сменит адрес и переедет в центр города.

«Сейчас предусматривается перевод в исторический центр города Наро-Фоминска и создание новых экспозиций», — рассказал депутат Московской областной Думы Александр Баранов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть вся информация о культурных событиях в регионе.

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