Подмосковье 30 марта 2024, 14:10 Историко-краеведческие Влазневские чтения прошли в Луховицах в седьмой раз Unsplash

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Краеведческие Влазневские чтения в седьмой раз прошли в Луховицкой центральной библиотеке. Участники обсудили аспекты жизни и работы Василия Влазнева, его краеведческое наследие и исследования.

В этом году исполняется 185 лет со дня рождения выдающегося краеведа, историка, археолога и этнографа Василия Влазнева. Участие в мероприятии приняли опытные краеведы, студенты и школьники, представившие доклады по различным темам, связанным с историей и культурой региона.

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Василий Влазнев посвятил свою жизнь изучению истории многих сел Луховиц, Зарайска и Рязанской губернии, о чем свидетельствуют десятки его краеведческих работ. Он также оставил ценные записи о местных диалектах и обычаях. Например, благодаря исследованиям Анны Козловой из Коломенского университета стало известно, что во второй половине XIX века землянику называли «паземкой», а малорослого человека — «карандышем».

Влазневские чтения стали площадкой для ученых и исследователей истории из Луховиц, Зарайска, Коломны и Рязанской области. Эта краеведческая конференция способствует сохранению исторического наследия региона и открывает новые горизонты для изучения прошлого.

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