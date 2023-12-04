Подмосковье 04 декабря 2023, 11:21 Историко-художественный музей из Мытищ победил на форуме «Точки притяжения» пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Форум «Точки притяжения» подвел итоги проекта за 2023 год. Мытищинский историко-художественный музей победил в номинации «Историческое воссоздание».

По итогам форума Мытищинский историко-художественный музей признали одним из лучших общественных пространств для развития и взаимодействия молодежи.

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«Это награда коллектива. Организаторов <…> сначала смущало, что музей — не очень молодежное пространство вроде как, потом [они] посмотрели на нашу работу», — рассказала организатор экскурсий в Мытищинском историко-художественном музее Татьяна Зайцева.

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