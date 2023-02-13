Подмосковье 13 февраля 2023, 20:20 Историко-художественный музей Долгопрудного отремонтировали к его 20-летию

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Историко-художественному музею в Долгопрудном в этом году исполнилось 20 лет. В честь юбилея власти города подарили учреждению капитальный ремонт фасада и входных групп.

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Стильная вывеска поможет привлечь внимание жителей к музею, поскольку он находится на первом этаже жилого дома. Также были отремонтированы все три входные группы, здесь заменили ступени и установили пандус для маломобильных жителей.

Все изменения в ходе ремонта согласовывали с руководством музея и с жителями дома, которые одобрили такие перемены. Работы выполнили по инициативе главы Долгопрудного в рамках муниципальной программы «Культура».

«Помимо внешних, у нас были проведены и внутренние изменения. Раньше картины приходилось подвешивать на неэстетичных веревках, а теперь у нас появилась специальная галерейная подвесная система, которая, как и новый фасад, приблизила нас к образу современного музея», — рассказала директор Долгопрудненского историко-художественного музея Надежда Белолипская.

На этом обновление музейного пространства не завершилось — вскоре начнутся работы по благоустройству территории музея. Здесь высадят новые кустарники, нанесут разметку для парковки автомобилей и проведут другие работы.

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