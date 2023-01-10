10 января 2023, 10:07
Историк из Шатуры выпустит первую книгу о поколениях в городском округе
Историк Олег Шнуров из Шатуры начал работу над созданием первой в округе книги поколений. В нее войдет информация о самых известных фамилиях его малой родины.
Олег Шнуров долгие годы занимается составлением генеалогических древ. Для этой работы он объездил полстраны и изучил не один архив. По его словам, книга поколений даст возможность жителям Шатуры узнать о происхождении своего рода.
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«Книга, над которой я сейчас работаю — это не просто перепись поколений. Это исторический труд, по которому можно будет установить хронологию событий для определенной территории, семьи, посёлка, деревни», — пояснил он.
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Сейчас историк собирает информацию — изучает метрические книги, налоговые документы и приходские записи. Это потребует много времени, однако мужчину это не пугает, ведь он уже работал с таким объемом данных — в прошлом Олег Шнуров помогал с работой над книгой «Старообрядческие фамилии восточного Подмосковья».
«У моей миссии две цели. Это этимология фамилии и вклад в новую отрасль науки — ДНК-генеалогию. Если верить архивам, то наша земля находится на стыке двух древних племен — славян и финно-угорцев. Если удастся этот факт доподлинно установить, он будет иметь важное историческое значение», — заявил историк.
Ученый добавил, что изучение родословных имеет важное практическое применение. Так, она помогает установить наследственность генетических заболеваний и вероятность их проявления у будущих поколений.
История
Шатура
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