Подмосковье 31 марта 2023, 15:12 Историю крестьянских династий Дмитровского уезда расскажут на бесплатной лекции в Сергиевом Посаде 2 апреля https://welcome.mosreg.ru/

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Музей брендов, истории и дизайна упаковки в Сергиевом Посаде проведет лекцию на тему «Торгово-промышленные династии крестьян Дмитровского уезда: Базловы из Гаврилкова, Грибковы из Костина, Сазоновы из Ярыгина». Мероприятие, на котором покажут дореволюционные фотографии, состоится 2 апреля, в 17:00.

Базловы основали в своей деревне производство фольги, которая оказалась недорогой и качественной. Семья смогла выкупиться у помещика и обрела волю.

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Грибковы занимались производством бус и пуговиц из стекла, которые пользовались спросом во всей стране и даже за ее пределами. Впоследствии семья основала два стекольных завода.

Сазоновы занимались надомным производством бумажных тканей, в том числе окрашенных. Они тоже построили две фабрики: пунцово-красильную в сельце Дунове и бумаготкацкую фабрику в селе Горбуново.

Вход на лекцию бесплатный, но потребуется предварительно записаться по телефону: +7 (977) 474-16-97.

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