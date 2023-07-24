Подмосковье 24 июля 2023, 11:00 Историю хоккейной команды «Кристалл» покажут на фотовыставке в Электростали Unsplash

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Фотовыставка «История 66 сезонов хоккейной команды КСК „Кристалл“» откроется в библиотеке имени Паустовского в Электростали 25 июля. Подробнее рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Посетители смогут увидеть более 80 фотографий разных лет, на которых запечатлены важные моменты из жизни хоккейного клуба «Кристалл». Это первый состав команды, ее стадион, тренеры, тренировки, кадры матчей со сборной Канады и многие другие страницы истории.

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«Кристалл» — хоккейная команда из Электростали, основанная в 1949 году. За свою историю пять раз выигрывала чемпионат РСФСР, дважды доходила до финала в Кубке РСФСР и один раз побеждала в этом турнире.

Выставка продлится до 25 августа. Вход свободный.

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