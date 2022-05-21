История плановая. Глава Минэнерго Подмосковья рассказал о мерах воздействия на недобросовестных подрядчиков

Подготовка к отопительному сезону начинается сразу после окончания текущего, в Подмосковье котельные отключают менее чем на 14 дней. Министр энергетики Московской области Александр Самарин рассказал «360», какие меры воздействия применяются к тем подрядчикам, которые не выполняют условия договора и затягивают работу.

«Отслеживание работы подрядчиков — история плановая. Мы смотрим, соответствует или нет то, что они делают, тем графикам, которые заявили», — сообщил Самарин.

К недобросовестным подрядчикам применяются стандартные меры воздействия. В первую очередь это штрафы. Далее — расторжение соглашений и контрактов на выполнение работ. Самое страшное для подрядчика третье наказание, заявил Самарин. Это внесение в реестр недобросовестных поставщиков услуг.

Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) — это черный список ненадежных компаний, которые нарушают или не исполняют взятые на себя обязательства. Внесение в такой список влияет на репутацию компании и может оттолкнуть потенциальных контрагентов.

В Подмосковье в этом году горячую воду начнут планово отключать с 1 июня, сообщил Самарин. Период отключения в каждом муниципалитете свой и зависит от состояния котельной. Самарин отметил, что в некоторых округах горячую воду отключать не будут.