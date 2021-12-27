«История о любви и красоте отношений»: скульптуру «Пастушка и трубочист» установили в Серпухове

Скульптура «Пастушка и трубочист» появилась в Серпухове. Ее установили на центральной аллее парка имени Олега Степанова. Как отметил автор работы, расположение фигур выбрали неслучайно.

«Рядом находиться городской отдел бракосочетаний. А это история хотя и сказочная, но о любви, о красоте отношений», — рассказал скульптор Илья Дюков газете «Подмосковье сегодня».

Скульптура состоит из трехметровой фигуры поднимающегося по лестнице трубочиста и бронзовой пастушки, стоящей по другую сторону колонны. По словам Дюкова, автором идеи стали сотрудники администрации городского округа.

Источник фото: vk.com/serpuhov_news

История трубочиста и пастушки оказалась очень близка скульптору, так как в детстве он очень любил смотреть мультфильм про этих героев.

«Подвесную скульптуру нечасто встретишь. Я долго об этом думал, но вот, наконец, реализовал. Это рукодельная работа. Она не только слеплена и отлита, но и долго обрабатывалась», — отметил он.

Дюков трудился над бронзовой композицией около полугода. Общий вес скульптуры составил порядка тонны.