«История о любви и красоте отношений»: скульптуру «Пастушка и трубочист» установили в Серпухове
Скульптуру «Пастушка и трубочист» установили на центральной аллее парка имени Олега Степанова в Серпухове
Скульптура «Пастушка и трубочист» появилась в Серпухове. Ее установили на центральной аллее парка имени Олега Степанова. Как отметил автор работы, расположение фигур выбрали неслучайно.
«Рядом находиться городской отдел бракосочетаний. А это история хотя и сказочная, но о любви, о красоте отношений», — рассказал скульптор Илья Дюков газете «Подмосковье сегодня».
Скульптура состоит из трехметровой фигуры поднимающегося по лестнице трубочиста и бронзовой пастушки, стоящей по другую сторону колонны. По словам Дюкова, автором идеи стали сотрудники администрации городского округа.
История трубочиста и пастушки оказалась очень близка скульптору, так как в детстве он очень любил смотреть мультфильм про этих героев.
«Подвесную скульптуру нечасто встретишь. Я долго об этом думал, но вот, наконец, реализовал. Это рукодельная работа. Она не только слеплена и отлита, но и долго обрабатывалась», — отметил он.
Дюков трудился над бронзовой композицией около полугода. Общий вес скульптуры составил порядка тонны.