История недетской смелости: девочка спасла тонущую подругу в Подмосковье

История чудесного спасения и настоящей дружбы произошла в Подмосковье полтора месяца назад. Две подруги катались вдоль берега реки на велосипедах, когда одна из них внезапно упала с обрыва. Только благодаря мужеству ее приятельницы трагедии удалось избежать.

«Она повисла на руле. Руль свернул в сторону реки, и она свалилась между этими двумя березами. Я спустилась к ней, ее резко начало сносить течением», — рассказывает теперь самоотверженная София Филиппова.

Соня при этом ни секунды не стала раздумывать. Она сразу же прыгнула в воду спасать свою подругу, при этом пытаясь привлечь внимание окружающих к происходящему. На берегу в этот момент находились двое мужчин, Михаил и Ариф, которые тоже кинулись помогать тонущему ребенку.

«Я, когда вышла из искусственной комы, конечно, ничего не понимала и ничего не помнила. Но после того, как мне рассказали об этом случае, я была просто в шоке. Я реально очень была испугана. Не думала, что со мной так произойдет. Я очень благодарна Софии за то, что она меня не бросила в трудную минуту», — делится эмоциями чудом спасенная Ника Гурусова.

Потребовалось вызывать скорую помощь и вводить ребенка в искусственную кому, но сейчас все уже хорошо. Теперь у обеих девочек и велосипед, и купание больше не вызывают такого большого восторга, как раньше. Тем не менее обе подруги знают, что рядом всегда есть надежное плечо. Хотя сама Соня вовсе не считает себя героем, говорит, что просто не могла поступить иначе.