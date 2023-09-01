Важное 01 сентября 2023, 18:19 Воробьев рассказал президенту об истории названия самой большой в Подмосковье школы «Багратион» Фото: Константин Семенец

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Школа «Багратион» стала самой большой в Подмосковье и третьей по величине в России. Новый учебный год в ней открыли Владимир Путин и губернатор Андрей Воробьев. Президент во видеосвязи обратился к первокласснице Арине, пожелал ей и в ее лице всем детям обрести много друзей в школе, получить ценные знания для успешного будущего.

«Сегодня в стране двери для учеников открывают 160 новых школ и почти 1,3 тысячи школьных зданий после капитального ремонта. Проекты строительства и капремонта реализованы в том числе в Московской и Ростовской областях, в Республике Дагестан, ДНР и других субъектах», — отметил Владимир Путин.

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Он дал старт учебному году в современной школе в Одинцове — ее открыли в жилом комплексе «Гусарская баллада». Путин спросил, почему для школы выбрали именно название «Багратион».

Мы долго думали с жителями, какое название лучше выбрать для такой большой школы, самой большой школы Подмосковья, и сошлись в едином мнении, что «Багратион» действительно очень подходит. Андрей Воробьев

Школу назвали в честь Петра Багратиона — героя Отечественной войны 1812-го. Ее начали строить два года назад среди 25 новых образовательных центров Подмосковья.

«Все улицы в этом жилом комплексе уже названы в честь героев Отечественной войны 1812 года. Поэтому и для школы выбрали имя генерала», — рассказал губернатор.

Сегодня в жилом комплексе «Гусарская баллада» живут 24 тысячи человек. Когда застройщик сдал готовые дома, на территории ЖК не было социальных объектов.

Фото: Константин Семенец Фото: Константин Семенец

Правительство Подмосковья повлияло на строительство нового детского сада и большой школы. До этого дети ездили учиться в другие районы Одинцовского городского округа.

Современная школа «Багратион» возвысилась на четыре этажа, внутри открыли 88 учебных класса, которые оснастили передовым оборудованием. Работают кабинеты логопеда и психолога, центр детских инициатив, четыре спортивных зала и один актовый.

Открыли библиотеку с IT-зоной, стадион с футбольным полем, зоны для спортивных игр и отдыха.

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