История моего героя. Подмосковные школьники расскажут о подвиге членов своей семьи к 75-летию Победы

В Подмосковье проходит конкурс сочинений среди школьников «Путь моего героя (личная история)». В нем могут принять участие ребята из 5-11 классов. Об этом сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в подмосковных школах проходит множество мероприятий патриотической направленности. Важность этой темы сложно переоценить, поэтому мы стараемся уделять ей особое внимание в каждом образовательном учреждении», — сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По словам Каклюгиной, конкурс сочинений открывает для ребят интересные перспективы: во-первых, возможность окунуться в историю своей семьи, пообщаться со старшим поколением, а также оказаться в числе 30-ти лучших, чьи работы будут размещены в подмосковных изданиях и интернете.

Конкурс пройдет в несколько этапов. Итоги планируют подвести в конце марта. Работы будут оценивать независимые жюри из числа учителей русского языка и литературы.

Министр по информационной политике Московской области Анастасия Звягина отметила, что конкурс поможет не просто развить творческие способности школьников, но и привлечь внимание подрастающего поколения к значимости таких слов, как «ветеран», «победа», «подвиг», «родина», позволит ребятам узнать больше об истории своей семьи, своей страны.

«У нас в регионе живет много внуков и правнуков героев Великой Отечественной войны, в том числе тех, кто воевал в этих местах, защищал от фашистов столицу нашей Родины. Поэтому я уверена, что благодаря конкурсу мы познакомимся с сотнями самых разных личных историй. Может быть, даже узнаем о неизвестных до этого подвигах», — сказала министр по информационной политике Московской области Анастасия Звягина.

Тридцать лучших работ опубликуют в газетах «Подмосковье сегодня» и «Подмосковье неделя» в период с 1 мая по 31 декабря 2020 года. Все подробности участия можно узнать в управлениях образованием городских округов Московской области и на сайте.

Организаторами конкурса выступают Министерство образования Московской области и Главное управление по информационной политике Московской области.