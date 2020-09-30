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    30 сентября 2020, 18:32

    Создал музей света и преподает физику. История лауреата подмосковного этапа конкурса «Учитель года»

    Анастасия Аброськина, Натали Владимирова

    Педагог школы №10 подмосковного Реутова стал одним из пяти финалистов областного конкурса «Учитель года». Юрий Уробушкин открывает ребятам мир физики. Этим занималась и его бабушка, поэтому дело, можно сказать, семейное.
    Создал музей света и преподает физику. История лауреата подмосковного этапа конкурса «Учитель года» | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    В школу Юрий Уробушкин пришел семь лет назад. За этот период учитель физики успел организовать здесь музей техники и света. Сегодня он лауреат престижного конкурса.

    Сначала я одержал победу в городе, затем вошел в пятерку лауреатов, а если пройду дальше, то поеду на всероссийский этап

    Юрий Уробушкин.

    Не так давно Юрий Уробушкин понял, что хочет научиться играть на виолончели, и уже окончил музыкальную школу в Реутове. На его рабочем месте можно найти как пластинки Пола Маккартни, так и шлемы викингов.

    Создал музей света и преподает физику. История лауреата подмосковного этапа конкурса «Учитель года» | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Юрий рассказал «360», что его бабушка была учителем физики. А в школьные годы он больше всего любил преподавателя тоже по этому предмету. Так и получилось, что наука стала призванием будущего педагога.

    Когда-то сидел я и думал: «Вот уйдет сейчас мой учитель, уйдет бабушка. Кто будет дальше? Где те учителя, которые действительно хотят что-то детям давать?»

    Юрий Уробушкин.
    Создал музей света и преподает физику. История лауреата подмосковного этапа конкурса «Учитель года» | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Юрий поделился, что сегодня у него почти 32-часовая нагрузка: физика, астрономия и ставка заведующего учебной частью.

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