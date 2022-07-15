Историческую усадьбу Гребнево в Подмосковье восстановят к 2025 году

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов побывал с визитом в усадьбе Гребнево, которая располагается в городском округе Щелково. Сейчас там проводятся работы по восстановлению, их планируют закончить к 2025 году.

По его словам, еще четыре года назад поступило обращение из Гребнево с просьбой о том, чтобы этой усадьбе как культурному объекту была оказана определенная поддержка. На тот момент состояние усадьбы действительно было достаточно плохим.

«Тогда усадьба находилась в плачевном состоянии, многие её элементы могли попросту не перенести зимы. Стоял вопрос об утрате этого уникального комплекса. Объект был взят под контроль профильного Комитета. Мособлдума выступила в качестве инициатора по проведению торгов на приобретение усадьбы частным инвестором», — рассказал Игорь Брынцалов.

В 2018 году эту усадьбу решил купить предприниматель Андрей Ковалев. Чтобы появилась возможность приобрести объект культурного наследия, необходимо также взять на себя обязательства о том, чтобы полностью восстановить исторический облик. Чем и занялся бизнесмен, который сейчас активно работает над усадьбой. Она смогла действительно получить вторую жизнь. Туда уже начали приезжать не только жители самой Московской области, но также и гости из других регионов страны.