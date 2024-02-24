Подмосковье 24 февраля 2024, 16:13 Историческую реконструкцию в честь Дня защитника Отечества провели в Мытищах Роман Яковлев

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Праздничную программу «Разрешите поздравить» провели члены студии исторической реконструкции и фехтования Black Sword Fighters в Мытищах. В День защитника Отечества все желающие смогли примерить шлем IX века и подержать в руках настоящие мечи и топоры.

По словам жительницы городского округа Мытищи Анны Бакаевой, было очень интересно взять в руки предметы старины.

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«Очень интересно — это же предметы из прошлых эпох. По крайней мере их копии — дети просто в восторге. Взрослые тоже не обходят эту площадку стороной, особенно мужчины», — рассказала Бакаева.

Также зрители увидели показательные бои на железных мячах, а все желающие смогли, надев специальный защитный костюм, сразиться на деревянных палках.

Ранее в Telegram-канале Андрей Воробьев отметил, что День защитника Отечества приобрел для всех новые смыслы — в последние два года стало ясно, «как много настоящих героев вокруг».

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