24 февраля 2024, 16:13
Историческую реконструкцию в честь Дня защитника Отечества провели в Мытищах
Праздничную программу «Разрешите поздравить» провели члены студии исторической реконструкции и фехтования Black Sword Fighters в Мытищах. В День защитника Отечества все желающие смогли примерить шлем IX века и подержать в руках настоящие мечи и топоры.
По словам жительницы городского округа Мытищи Анны Бакаевой, было очень интересно взять в руки предметы старины.
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«Очень интересно — это же предметы из прошлых эпох. По крайней мере их копии — дети просто в восторге. Взрослые тоже не обходят эту площадку стороной, особенно мужчины», — рассказала Бакаева.
Также зрители увидели показательные бои на железных мячах, а все желающие смогли, надев специальный защитный костюм, сразиться на деревянных палках.
Ранее в Telegram-канале Андрей Воробьев отметил, что День защитника Отечества приобрел для всех новые смыслы — в последние два года стало ясно, «как много настоящих героев вокруг».
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Мытищи
23 февраля
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