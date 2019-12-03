Историческую реконструкцию провели в Одинцове. Ее участники перенеслись в 1941 год

Победу над немецкими захватчиками под Москвой отметили реконструкцией «Рассвет Победы» в Одинцовском округе. Сотни отважных и смелых перенеслись в ноябрь 1941 года.

Любители истории воссоздали атмосферу битвы советских войск против немецко-фашистских захватчиков. Реально на поле было практически все: пленные, жители, советские и немецкие солдаты, техника.

«Я, когда выхожу на поле, полностью абстрагируюсь от реальности, в которой сейчас [все находятся]. Полностью живу жизнью своего персонажа, которого отыгрываю. Не обращаю внимания на зрителей и на все остальное», — поделился Андрей Бирюков, участник реконструкции.

Источник фото: телеканал «360»

Участвуют в битве не только мужчины, но и женщины. Костюмы для каждого обходятся, кстати, недешево.

«Костюм на заказ. Потому что такие вещи не купишь. Выбирается это все по старым, соответственно, лекалам, по старым образцам. Изыскиваются возможности материала», — рассказала Татьяна Коновалова, участница реконструкции.

Источник фото: телеканал «360»

Историческими реконструкциями увлечена вся страна. Но этим людям важна не только атмосфера, но и достоверность. Поэтому больше 200 участников съехались на это поле из многих регионов России.

«Вот эта постановка нужна для того, чтобы люди смогли хотя бы немножечко прочувствовать те события, которые здесь происходили 70 лет назад», — подчеркнул Алексей Сулимов, организатор битвы.

Источник фото: телеканал «360»

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