Подмосковье 08 декабря 2023, 14:02 Историческую реконструкцию покажут в парке «Патриот» в Одинцове пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Территория музейно-храмового комплекса Вооруженных сил Российской Федерации в Одинцове на один день превратится в место, где началось контрнаступление советских войск в Битве под Москвой. Военно-исторические клубы со всей России 9 декабря покажут реконструкцию боя в парке «Патриот».

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Контрнаступление Красной Армии началось 5 декабря 1941 года. Именно в битве под Москвой гитлеровские войска впервые потерпели серьезное поражение.

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В память об этом историческом событии в парке «Патриот» пройдет военная реконструкция. Реалистичность бою добавят шумовые и пиротехнические эффекты. Для гостей подготовили анимационные площадки, где они смогут научиться оказывать первую медицинскую помощь и освоят артиллерийские команды. Вход на мероприятие свободный.

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