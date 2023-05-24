Подмосковье 24 мая 2023, 09:39 Историческую реконструкцию боев на подступах в Сталинграду показали в Пушкино

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Историческую реконструкцию боев на подступах в Сталинграду в августе 1942 года показали в Пушкино. Небольшой участок земли в поселке Зеленоградском превратился в поле сражений. За реконструкторами наблюдали школьники.

Ребятам показали события, описанные Михаилом Шолоховым в романе «Они сражались за Родину» — когда Красная армия остановила немцев в степях на дальних подступах к Сталинграду и ценой колоссальных потерь сдерживала их в течение месяца, дав городу время подготовиться к обороне.

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Зрители наблюдали эвакуацию мирных жителей, наступление Красной армии и смертельные бои с сильным и подготовленным врагом. В реконструкции боев было задействовано более 150 человек — пехота, кавалерия, артиллерия, а также легкая и тяжелая техника. Прикоснуться к истории школьникам помогли энтузиасты из военно-исторических клубов России.

В конце все участники мероприятия почтили память павших в тех боях солдат минутой молчания и салютом.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев помог бойцу СВО получить отпуск, чтобы приехать на выпускной дочки в Коломну.

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