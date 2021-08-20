Историческую онлайн-викторину «Рубеж Победы» запустили в Подмосковье

В Московской области запустили историческую онлайн-викторину в мобильном приложении «Рубеж Победы». Инициаторами стали региональное отделение Бессмертного полка России совместно с автономной некоммерческой организацией «Мой выбор».

Как сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Бессмертного полка, «Рубеж Победы» — это сочетание реальных маршрутов по памятным местам Подмосковья, которые связаны с событиями Великой Отечественной войны, и пошаговой онлайн-викторины.

«Жители и гости Московской области могут пройти квесты по историческим местам и даже получить памятные подарки», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Маршруты проходят по разным округам региона и будут дополняться. По пути следования пользователи приложения также смогут обнаружить объекты дополненной реальности.

В разработке маршрутов принимали участие несколько сотен школьников Подмосковья, которые предложили наиболее интересные локации для квестов. Создатели программы также отметили, что в сентябре–октябре стартует новый конкурс — каждый житель области сможет принять участие и предложить исторический маршрут по памятным местам своего населенного пункта. Приложение реализовано в рамках проекта «Рубеж Победы. Битва за Москву» при поддержке Фонда президентских грантов.

Статей о Подмосковье в «Википедии» станет больше. Московская область вместе с главной энциклопедией Рунета проводит конкурс. Авторы лучших текстов о регионе получат денежные призы, а материалы участников будут опубликованы в «Википедии».