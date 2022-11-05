Историческую игру-стратегию на реальных событиях придумали в библиотеке Коломны | 360°

Подмосковье 05 ноября 2022, 17:31 Историческую игру-стратегию на реальных событиях придумали в библиотеке Коломны

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В библиотеке Коломны придумали стратегическую игру. В ее основе реальные события — битва за Баку. Главный герой — Петр I. Дата похода 1722 год. А игровым полем служит пол.

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Стратегическую игру, основанную на реальных событиях, сделали в библиотеке Коломны. Главный герой — Петр I. Дата похода 1722 год. Игровое поле не на привычном столе — на полу. Две команды русского флота сражаются с противником. Задача первыми войти в крепость. А для этого надо выполнить задания. Они находятся за каждой клеткой.

Играть не только интересно, но и познавательно. Оказывается, Петр I бывал в Коломне проездом. Недалеко от города в селе Дединово император строил свой флот. Делались корабли по прогрессивной по тем временам технологии — струге Москворецком, а взяты за основу были крепкие лодки — коломенки. Именно на этом флоте Петр I и совершил исторический поход в 1722 году.

«Сначала кажется что-то непонятное, какая-то банальная история. Но потом ты уже втягиваешься в процесс, начинаешь вспоминать даже из учебников истории, что ты где-то читал, что же там было», — рассказала жительница Коломны Екатерина Чурюкина.

В перспективе игра станет еще интереснее. Организаторы, например, хотят добавить походные развлечения — чай. А еще полезные предметы, которые участники смогут продавать или покупать во время игры.