Историческое здание мануфактуры отреставрируют в Раменском

Историческое здание бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры XIX века отреставрируют в Раменском. Здесь планируют организовать музейно-выставочное пространство, сообщила ведущий специалист туристско-информационного центра (ТИЦ) городского округа Виктория Александрова.

«Сейчас здание фабрики — это частная собственность. Постройка масштабная, и собственники прикладывают очень много усилий, чтобы ее сохранить, поддержать. Насколько нам известно, у них уже есть инвестиционный проект по реорганизации и восстановлению исторического вида этого производства», — пояснила она.

Александрова отметила, что собственники демонстрировали проект реставрации. Он предполагает очистку стен от краски и придание объекту изначального облика, сообщило «Радио 1».

Уточняется, что постройка ведет свое начало от 1828 года. Тогда на левом берегу Борисоглебского озера построили первое деревянное здание будущей фабрики. Через несколько лет на месте сгоревшего деревянного корпуса появился кирпичный объект. В том виде фабрика существовала до 1843 года. Позже ее арендовали купцы Малютины. Они начали активно модернизировать и расширять здание.