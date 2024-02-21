Подмосковье 21 февраля 2024, 16:19 Исторический журнал «Мир музея» презентуют в центральной библиотеке Солнечногорска Медиасток.рф

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Центральная библиотека имени Гаврилина в Солнечногорске проведет презентацию журнала «Мир музея». Гости познакомятся с изданием и смогут пообщаться с редакцией.

Иллюстрированный исторический и художественный журнал «Мир музея» создан для сохранения, изучения и продвижения культурного наследия. Он издается с 1931 года, продолжая традиции своего предшественника — «Советского музея». Журнал объединяет авторов, читателей и экспертов, которые увлекаются культурой и исследованиями истории.

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Встреча состоится 28 февраля в 15:00 по адресу: Солнечногорск, улица Красная, дом № 126. Обязательная регистрация по телефону: 8 (496) 264-79-29.

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