Подмосковье 02 февраля 2024, 09:37 Исторический центр Звенигорода благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды» Министерство благоустройства Московской области

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Центральные улицы Звенигорода обновили благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом напомнили в Министерстве благоустройства Московской области.

В городе обновили пешеходную зону на улице Ленина, Молодежный сквер и сквер Саввы Сторожевского. На территориях появились парковая мебель, новое покрытие из плитки, гранита и асфальта. В Молодежном сделали пешеходные дорожки и спортивную площадку, установили малые архитектурные формы, наружное освещение и камеры видеонаблюдения. В сквере Саввы Сторожевского появились шахматные столы с табуретами, лавочки со стульями, урны, ярусное озеленение и освещение.

Министерство благоустройства Московской области

По нацпроекту преобразились также улицы Московская и Фабричнова. Там сделали тротуары, новое освещение, парковочные места и озеленение.

Пешеходную зону вдоль улиц Чехова и Почтовой оборудовали широкими тротуарами и парковочными местами, фонарями и скамейками. На пересечении этих улиц появилась детская игровая площадка.

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