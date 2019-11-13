Исторический центр Зарайска станет пешеходной зоной. Благоустройство подходит к концу

В Зарайске завершается благоустройство исторической торговой площади и прилегающей к ней Красноармейской улицы до водонапорной башни. Этот проект стал победителем во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2018 года.

«Реализация проекта позволит превратить площадь Революции, а вслед за ней Красноармейскую улицу в оживленное общественное пространство. Объединит исторический центр в большую пешеходно-туристическую зону», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Улица Красноармейская была проложена при Екатерине II. Она связывает ряд ценных исторических объектов: торговую площадь — главный символ купеческого прошлого Зарайска; Гостиный двор и один из старейших храмов города — Троицкую церковь, одно из первых реальных училищ в стране, которому исполнилось 145 лет; водонапорную башню. Улице и исторической площади уже более 200 лет.

Территорию вокруг водонапорной башни замостили тротуарной плиткой. Скоро возле водонапорной башни появится детская игровая площадка. Выполнены работы по прокладке сетей водоснабжения, газификации, электроснабжения, канализации. Также выполнены работы по устройству основания под асфальтобетонное и плиточное покрытие.

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На Красноармейской улице ведутся работы по устройству плиточного покрытия, установке бортового камня, опор освещения, установке малых архитектурных форм — качелей, лавочек, урн. Еще одна детская игровая площадка будет установлена возле жилых домов со стороны торговых рядов.