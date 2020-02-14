Исторический центр Зарайска преобразился. Но и это еще не все

Подмосковный Зарайск стремительно меняется. Сегодня здесь приятно погулять и отдохнуть от суеты мегаполиса. Что еще появится в городе после благоустройства, расскажет «360».

Несмотря на отдаленность от столицы, Зарайск является одной из центральных туристических точек региона. Исторический центр города — площадь Революции — после благоустройства превратился в оживленное место.

«Здесь прошло масштабное благоустройство, это не одна скамейка установленная. Вот такие удобные качественные лавки, фонари. Здесь даже установлена историческая брусчатка», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Работы ведутся с прошлого года. Победа в федеральном конкурсе исторических городов дала старт преображению города. Зарайск получил грант на 50 миллионов рублей и вошел в программу по благоустройству.

Помимо исторического центра, в Зарайске обновится набережная реки Осетр. В этом году здесь обустроят пляжную зону, парковку и спортплощадки.

По всей области в прошлом году благоустроили больше 50 общественных пространств в четырех исторических городах Подмосковья.

«На данный проект было направлено почти 300 миллионов рублей из областного бюджета. Данная территория является победителем конкурса малых исторических городов», — отметил Хайкин.

Самый главный этап благоустройства — дорога, а точнее, прогулочные зоны. Например, раньше Беспятовская роща в Зарайске больше напоминала лес, а теперь здесь гуляют и пенсионеры, и мамы с колясками. Именно в таких местах лучше всего отдыхать от столичной суеты. Завершат благоустройство рощи уже осенью этого года.