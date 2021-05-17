Исторический сад появится в Даровом в год 200-летия Достоевского

В подмосковной усадьбе Даровое, которая принадлежала семье Достоевских, высадят деревья. Исторический сад появится в честь 200-летия Федора Достоевского. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

В этот год 190 лет исполняется Даровому, усадьбе Достоевских, и 200 лет — со дня рождения Федора Михайловича. В честь знаменательных дат в деревне Даровое во Всемирный день культурного разнообразия высадят коллекционные плодовые деревья.

В мероприятии примут участие любители творчества писателя, друзья музеев Коломенского посада. Высадка деревьев пройдет 21 мая. Участники посадят 130 яблонь исторических сортов.

В Даровом Достоевский провел свое детство. В то время яблоневый сад занимал в имении почти пять гектаров.

Новый плодовый сад сформируют из старинных русских сортов яблонь, груш, вишен и слив. Все эти сорта пользовались популярностью в русских садах в XIX веке. Ухаживать за деревьями будут по традиционным технологиям садоводства и огородничества.

Сад станет живой экосистемой, которая будет интересна для местных жителей и туристов. Яблоки, которые будут расти в Даровом, будут использовать для изготовления пастилы, которая была любимым лакомством Федора Достоевского.

Благодаря идее создать сад творческая команда АНО «Коломенский посад» сможет расширить границы своей деятельности. Организация планирует развить новый формат сельского хозяйства. В нем соединятся воедино культурная традиция и инновации. Сад станет началом большого проекта по воссозданию традиционного землепользования в имении Достоевских.

Посадка деревьев пройдет во время ежегодного яблочно-книжного фестиваля «Антоновские яблоки». Все желающие смогут прогуляться по саду в сентябре этого года.

На мероприятии также проведут экскурсию для гостей и концерт с чтением произведений русских классиков.